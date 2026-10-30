La reflexión de Márquez sobre la lesión de Martín: "Si la fractura es completa..."

El de Ducati reconoce que su rival por el título de MotoGP está sufriendo "dolor": "Está presente, pero es aceptable...".

A pesar del apto, Jorge Martín está pasando por muchas dificultades para competir este fin de semana en Malasia. Su participación en la sprint y en la carrera larga podría estar en el aire.

Y a su rival por el mundial, Marc Márquez, le han preguntado por esta complicada situación. Dice Marc que si Jorge tiene "una fractura completa en el radio, ya ha hecho demasiado" este fin de semana.

"No voy a hacer una evaluación porque no sé exactamente qué le pasa. No sé si el radio está completamente fracturado, si es una fisura, no lo sé, así que no quiero entrar en detalles. Pero creo en un protocolo médico: si dicen que está en condiciones, es porque el riesgo, el dolor, está presente, pero es aceptable. Pero claro, el dolor debe estar ahí, y como vemos, Martin es un tipo fuerte, pero hoy está sufriendo", dice Marc en palabras que publica 'Motorsport'.

"Yo me centro en mi trabajo, pero evidentemente, miro de reojo a los rivales. No sé si la fractura es completa, o no, pero si lo es ya ha hecho demasiado", dice el de Ducati.

Marc es muy favorito este fin de semana y podría darle un golpe importantísimo al mundial. Todo dependerá, claro, del estado físico de Martín.

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