El vacile de Marc Márquez sobre Ogura: "Alguna reunión ha tenido..."

El japonés de Trackhouse se mostró muy activo en la sprint e incluso se tocó con Marc Márquez tras la salida.

Aprilia aseguró antes del Gran Premio de Malasia que no se había hablado de órdenes de equipo para luchar contra Marc Márquez y ayudar a Jorge Martín. Pero en la sprint de este sábado se vio a un Ai Ogura tan activo que en Ducati sospecharon.

De hecho, al finalizar la prueba desde Ducati le dejaron este comentario a Marc: "Ogura… estaba animado, eh".

Y el piloto, que acababa de ser segundo, respondió entre risas: "Alguna reunión han tenido".

La salida de Ogura fue brutal. Se colocó segundo y entonces empezó la batalla contra Marc. Incluso se llegaron a tocar, pero el de Ducati no entró en la batalla.

Finalmente sí le adelantó y acabó segundo solo por detrás de Pedro Acosta. Más puntos para un Márquez que ha sacado la calculadora en la lucha por su décimo mundial.

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