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El vacile de Marc Márquez sobre Ogura: "Alguna reunión ha tenido..."

El japonés de Trackhouse se mostró muy activo en la sprint e incluso se tocó con Marc Márquez tras la salida.

Marc Márquez y Ai Ogura Marc Márquez y Ai OguraGetty

Aprilia aseguró antes del Gran Premio de Malasia que no se había hablado de órdenes de equipo para luchar contra Marc Márquez y ayudar a Jorge Martín. Pero en la sprint de este sábado se vio a un Ai Ogura tan activo que en Ducati sospecharon.

De hecho, al finalizar la prueba desde Ducati le dejaron este comentario a Marc: "Ogura… estaba animado, eh".

Y el piloto, que acababa de ser segundo, respondió entre risas: "Alguna reunión han tenido".

La salida de Ogura fue brutal. Se colocó segundo y entonces empezó la batalla contra Marc. Incluso se llegaron a tocar, pero el de Ducati no entró en la batalla.

Finalmente sí le adelantó y acabó segundo solo por detrás de Pedro Acosta. Más puntos para un Márquez que ha sacado la calculadora en la lucha por su décimo mundial.

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