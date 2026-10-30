La FIA cifra en 13.000 las amenazas de muerte a Pierre Gasly por parte de fans argentinos

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, ha relatado que fueron más de 13.000 amenazas las que recibió Pierre Gasly después del Gran Premio de España.

Después del Gran Premio de España, en Madrid, los fans argentinos de Franco Colapinto acosaron a Pierre Gasly y a su familia a través de las redes sociales. El acoso llegó a un punto que incluso el piloto argentino tuvo que publicar un vídeo pidiendo que pararan.

Y ahora la FIA, en palabras de su presidente Mohammed Ben Sulayem, ha cifrado en más de 13.000 las amenazas que recibió el piloto francés del equipo Alpine.

"Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte, ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos. ¿Alguien que hace eso porque un piloto estaba intentando tomar una curva? Incluso hubo una comisaria de pista que fue amenazada de muerte y de violación por lo que dijo, y son voluntarios", dice en palabras que publica 'Motorsport' este viernes.

Explica las medidas que ha tomado la FIA para parar estas campañas de odio: "Corremos el riesgo de perder este deporte a causa del acoso, y ahí es donde os necesitamos a vosotros los aficionados. Hemos creado la iniciativa 'Unidos contra el acoso online' y necesitamos utilizar mucha tecnología de IA para desenmascarar a estos acosadores online".

"No hay lugar para los acosadores. Si no hacemos nada, nuestro deporte estará irremediablemente perdido", dice.

El gesto de Colapinto

Franco pidió a través de un vídeo que cesaran los insultos. Y Ben Sulayem le ha agradecido el gesto.

"Los pilotos de F1 tienen seguidores, y los pilotos pueden decirles a sus seguidores: 'Basta ya, no os quiero como seguidores si no os comportáis bien, si estáis lanzando amenazas de muerte'", dice el presidente de la FIA.

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