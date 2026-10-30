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Ferrero, sobre reencontrarse con Alcaraz: "Tengo ganas de verle y charlar con él..."

El exentrenador de Alcaraz espera reencontrarse con él muy pronto: "La relación que teníamos y la conexión era muy buena".

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero Carlos Alcaraz y Juan Carlos FerreroGetty

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz formaron una pareja letal como entrenador y jugador en el tenis, pero su unión se rompió de forma repentina. Ahora el técnico espera reencontrarse con su pupilo muy pronto.

Así lo ha dicho en una entrevista a 'Eurosport', en la que ha contado que su relación siempre ha sido muy buena y que así seguirá.

"A nivel profesional echo de menos estar en los torneos, conseguir títulos importantes y vivir esos sueños", dice Ferrero, que podría volver a entrenar muy pronto.

"Y a nivel personal obviamente la relación que teníamos y la conexión era muy buena. Se ha echado de menos desde que pasó y ya se ha superado y cada uno no creo que piense mucho en ello", explica.

Su reencuentro podría estar muy cerca: "Tengo ganas de verle y poder charlar tranquilamente con él y con todo el equipo. Es normal que después de lo que ha pasado pues haya ganas de vernos".

Ferrero anunciará el próximo 9 de noviembre su siguiente paso como entrenador: "Ya puedo decir que ya tengo cerrado un acuerdo con un jugador. El día 9 de noviembre se va a dar a la luz. Ahora mismo no puedo dar detalles de quién va a ser, si me gustaría, si no... Obviamente, entrenar a jugadores con un gran talento siempre es objetivo de cualquier entrenador. Sea ahora o cuando sea".

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