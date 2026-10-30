Desvelados los votos del Balón de Oro: Mbappé se quedó muy cerca de Harry Kane

Según ha desvelado 'L'Equipe', Harry Kane logró 1055 puntos y Kylian Mbappé, 1027 puntos. Lamine Yamal fue tercero.

El diario 'L'Equipe' y 'France Football' han desvelado las votaciones del Balón de Oro que ganó Harry Kane el pasado lunes en Londres.

Y la votación fue muy ajustada. Kylian Mbappé se quedó a 28 puntos del delantero del Bayern Munich.

Tercero fue Lamine Yamal con 881 puntos.

Todas las votaciones

1. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 1.055 puntos.

2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 1.027 puntos.

3. Lamine Yamal (España, FC Barcelona), 881 puntos.

4. Rodri (España, Manchester City, FC Barcelona desde agosto de 2026), 726 puntos.

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 puntos.

6. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, París Saint-Germain), 541 puntos.

7. Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain), 418 puntos.

8. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 378 puntos.

9. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 296 puntos.

10. Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain), 201 puntos.

11. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 107 pts.

12. Pau Cubarsi (España, FC Barcelona), 101 pts.

13. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain), 65 pts.

14. Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain), 59 pts.

15. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 57 pts.

16. Ferran Torres (España, FC Barcelona, Paris Saint-Germain desde agosto de 2026), 44 pts.

17. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 26 pts.

18. Marc Cucurella (España, Real Madrid), 16 pts.

19. Joao Neves (Portugal, Paris Saint-Germain), 15 pts.

20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain), 12 pts.