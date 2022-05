Jorge Lorenzo asciende al Olimpo de pilotos de MotoGP. Ha recibido la medalla de 'Leyenda' en el Circuito de Jerez, donde debutó a los 15 años, acompañado por relevantes personalidades del Mundial.

"Este circuito es muy especial para mí. Después de veinte años estoy aquí sentado con un palmarés que he podido lograr, pero al margen de eso pude conseguir mejores cifras que otros pilotos, salvo Rossi, y todos estos datos son los que me hacen sentir orgulloso de formar parte de una lista de pilotos tan ilustres", comentó Lorenzo al inicio de su discurso, al que asistieron pilotos como Marc Márquez, Dani Pedrosa, Álex Rins, Jorge Martín o Pedro Acosta, entre otros.

En Jerez y, a los 15 años, Jorge Lorenzo debutó en el Mundial de 125cc, donde finalizó "último, a un minuto y medio del primero", tal y como mencionó en el acto. "He viajado por todo el mundo, he conocido a gente increíble, que me ha aportado muchísimo, me he enfrentado a los mejores del mundo, que estáis aquí, sobre todo, con Marc (Márquez) muchas batallas y he podido conseguir todos mis sueños gracias a MotoGP", afirmó el mallorquín.

"Por eso", continuó, "quiero dar las gracias a Dorna por este premio", en relación a la medalla como 'Leyenda de MotoGP', lo que le acredita como miembro del 'Hall Of Fame de MotoGP', donde se encuentran pilotos como Ángel Nieto, Álex Crivillé, Dani Pedrosa, Valentino Rossi o Nicky Hayden, entre otros. "Para mí, ser Leyenda es incluso más importante que ser campeón del mundo porque no todos los campeones son considerados leyenda", afirmó Lorenzo.

El mallorquín, acompañado por su madre, "la persona más importante" para él, y su hermana, se definió como un "tío muy afortunado" por tener la vida que le ha brindado MotoGP, calificado como "este increíble deporte". Con respecto a su padre, que no fue invitado al acto y con el que hace tiempo que no tiene contacto, tal y como ha indicado, "sin él no estaría aquí", por lo que, en el ámbito profesional, ha sido una figura muy relevante en su camino hacia el éxito.