Valentino Rossi y Ángel Nieto siempre mantuvieron una gran relación. Era habitual verles juntos en vacaciones, sobre todo en Ibiza, donde el italiano guarda grandes anécdotas junto a él.

En una entrevista a 'DAZN', el italiano, que se retirará de MotoGP al finalizar esta temporada, ha recordado algunas de esas aventuras junto a nieto.

"Con Ángel Nieto en Ibiza nos divertíamos como locos. Al principio era como nuestro capitán en Ibiza, el que nos llevaba a ver sitios. Siempre he tenido muy buena relación con toda la familia Nieto. Con el propio Ángel, pero también con todos sus hijos. Pasaba tiempo allí con ellos", ha revelado Rossi.

Además, ha recordado al expiloto como "el más joven de todos": "Ángel era siempre el que más energía tenía de todos nosotros aunque nos sacase 40 años".

"Entre nosotros muchas veces teníamos la competición de quién tiene que acabar acostando al amigo cuando se sale de fiesta: el que tiene más aguante acaba acostando al amigo más débil, y, además, con recochineo. Con Ángel no había manera. Siempre acababa él aguantando más que nosotros", ha finalizado.

Su retirada

"Será un momento bonito...", dice Rossi sobre su futura retirada, aunque cree que no será nada fácil esa última carrera en esta temporada: "Siento un poco de paranoia con Valencia, no estoy tan preparado para eso. Allí lo pasaré mal porque, al final, en Austria lo anuncié tras decidirlo durante el parón veraniego y no me afectó demasiado".

"En Valencia me resultará algo más duro porque después de correr allí mi vida dará un cambio y dejaré de ser piloto de MotoGP, así que no me resultará fácil", ha comentado el italiano.

MotoGP prepara un gran homenaje para uno de los pilotos más importantes de toda su historia. Porque a 'El Doctor' apenas le restan unos pocos bailes sobre la moto.