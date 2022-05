Marc Márquez sigue dando pasos para volver a ser campeón de MotoGP. El catalán, en el GP de España en Jerez, logró su mejor puesto en lo que llevamos de temporada con un cuarto en el que realizó acciones de tremendo mérito. Valga de ejemplo la salvada a cinco vueltas del final que dejó a todos boquiabiertos.

El catalán estuvo en la pelea por el podio durante toda la prueba, con un Aleix Espargaró que finalmente fue quien ocupó la tercera plaza del cajón. Con todo, en la retina queda esa maniobra, a falta de cinco giros, en la curva Jorge Lorenzo.

En 'DAZN', ya tras la carrera, Márquez analizó la acción: "Creo que cuando ya estaba en el suelo la afición de Jerez me ha levantado para ser cuarto".

"Era lo máximo a lo que se podía aspirar. Me toqué con Aleix en la salida, y no ha sido fácil. Ataqué para frenarle, no para pasar a Miller. Sabía que tenía un poco más. Luego tuve esa salvada... Hemos demostrado que sea por la posición que sea siempre damos el máximo".

Y prosigue: "Sí que es cierto que la salvada fue en una curva de izquierdas. Cuando la hagamos a derechas será que ya sí tenemos un punto más. De momento, de izquierdas va bien, pero de derechas me cuesta un poco. La carrera fue buena, y creo que la afición la ha disfrutado".

"Hemos logrado salvar el fin de semana. Tenemos un punto más de velocidad. Soy honesto, nos buscamos la vida y lo logramos con la estrategia. Pensé que como mucho podía ser quinto", relata Márquez.

Ha sido Francesco Bagnaia quien se ha hecho con la victoria en el GP de España, seguido de Fabio Quartararo y de Aleix Espargaró.