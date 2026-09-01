El jefe de Ducati y la lucha por el título: "La presión no es un problema para Márquez"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, habla de cómo será la lucha por el título de MotoGP: "Será importante sumar puntos y sobre todo no cometer errores".

Son 19 puntos entre Jorge Martín, líder del mundial de MotoGP, y un Marc Márquez que se ha convertido en su inmediato perseguidor después de hacer pleno de puntos en el Gran Premio de Aragón. El gran campeón ya está aquí y la confianza de Ducati en él es total.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha dicho en 'Sky Italia' que ahora llega el momento de la presión para todos... pero quizá no para Marc.

"Las carreras que vienen son las más difíciles porque cuando uno sabe que tiene que llegar a un sitio y hacer 37 puntos, claramente la presión sube todavía más y todo se vuelve más complicado. Está claro que para Marc esto, en cambio, no es un problema, y aquí lo ha demostrado", dice el ingeniero italiano.

Para él el campeón será el que minimice errores: "El Mundial lo ganará quien tenga más cabeza de aquí al final del campeonato, porque creo que será importante sumar puntos y no cometer errores".

La regularidad será lo más importante. Y Márquez se ha convertido en un maestro en ese aspecto: "La historia de los últimos años demuestra que no es importante ganar quizá once carreras, pero hay que ganar un poco menos. Hay que ser más consistentes y constantes, y sobre todo poder cometer menos errores".

"Creo que al final uno tiene que intentar aprovechar todas las ocasiones que tiene a su disposición. Sin duda Márquez en la primera frenada es sin duda uno de los mejores", dice el de Ducati.

San Marino, en Italia, es la próxima cita. Una nueva prueba de fuego en la batalla entre Marc Márquez y Jorge Martín, que se estrecha hasta los 19 puntos en el tramo final de la temporada.

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