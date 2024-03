Pedro Acosta ha llegado a MotoGP pisando fuerte. Uno de los mayores talentos que ha dado el motociclismo en los últimos tiempos y que el año pasado arrasó en Moto2. Ahora, con GasGas, satélite de KTM, muchos ojos se fijan en él en su temporada de debut.

En los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, el murciano ha marcado el tercer mejor tiempo. Un gran resultado teniendo en cuenta que era su primer día oficial sobre la GasGas.

Además, ha dejado una salvada espectacular. "Tienes que estar bromeando", ha publicado la cuenta oficial de MotoGP al ver cómo Acosta salvaba la caída levantando la pierna. Una maiobra al alcance de muy pocos.

