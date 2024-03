La temporada 2024 de MotoGP ya está aquí. Las viejas caras conocidas de la categoría se enfrentarán ahora a los nuevos jóvenes pilotos que vienen apuntando fuerte desde las categorías inferiores. Uno de ellos es Pedro Acosta.

El murciano debuta este año en MotoGP. Junto a Marc Márquez, protagonizó la rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar. Lo cierto es que el ganador de Moto2 tiene la oportunidad de batir un récord en sus primeras diez carreras en la categoría. Ese es el máximo tiempo que tiene Acosta para superar a Marc y convertirse en el ganador más joven en ganar un GP en la categoría reina.

"Es superemocionante debutar en MotoGP, pero no puedo hablar de objetivos cuando aún no he corrido ninguna carrera en MotoGP. Va a ser muy difícil, sé que las expectativas son muy altas, se hablan muchas cosas, pero las expectativas no sirven de nada. Esto es MotoGP, es una nueva era para mí y no es el momento de pensar en batir este récord”, comentó el piloto.

Por otro lado, el nuevo piloto de Red Bull GASGAS Tech 3 respondió al interrogante sobre qué salto es más difícil, si el de Moto3 a Moto2 o el de Moto2 a MotoGP: "Moto2 fue un gran salto porque era muy joven y los medios fueron muy duros conmigo. No fue tan duro el cambio de categoría como el tratamiento de los medios, porque todos esperaban que Pedro se alzase con el campeonato y me resultó más difícil"

"Ahora me pilla más mayor, con más experiencia y quizás es más importante la experiencia que he ganado que el cambio de moto. Ahora tenemos muchos interrogantes que no sabemos cómo se van a resolver y la primera carrera será la forma de ver dónde tenemos que mejorar", añadió el murciano.

Por último, el propio Marc Márquez no dudó tampoco a la hora de alabar a Acosta: "Pedro ya mostró que es un súper talento en Moto3 y Moto2, y también en los test de Sepang y de Qatar ya en MotoGP".

"Cuando tú eres un súper talento, te dan una moto y vas rápido. Muchos rookies en el pasado han logrado podios y victorias y él puede romper mi récord, por supuesto. Él va a ser parte importante de MotoGP para muchos años”, concluyó el de Cervera.