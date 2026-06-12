Las "dudas" de Dovizioso con Marc Márquez: "Espero que vuelva a la lucha por el título, pero..."

El tres veces subcampeón de MotoGP, uno de los grandes rivales de Márquez, dice que nadie sabe cómo está Marc Márquez físicamente: "Sólo él sabe cuánto dolor tiene".

Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón de MotoGP, se muestra "sorprendido" por el nivel que puso encima de la mesa Marc Márquez en el Gran Premio de Hungría. Fue un fin de semana perfecto para él: pole, victoria en la sprint y victoria en la carrera larga tras una intensa lucha contra Pedro Acosta.

En el podcast '04 Bar', el italiano dice que nadie esperaba que alcanzara ese nivel después de su doble operación: "La diferencia que consiguió este fin de semana sorprendió a todo el mundo. Nadie esperaba que tuviera el control del fin de semana de la forma en que lo tuvo".

"No sabemos exactamente qué siente físicamente. Sólo él sabe cuánto dolor tiene, cuánto le limita el brazo y cuánto puede arriesgar sobre la moto. Quizá está compensando limitaciones físicas que todavía tiene y eso provoca que otra parte del cuerpo entre en crisis", apunta Dovizioso.

Tiene muchas dudas sobre si llegará a la lucha por el mundial contra las Aprilia de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín: "Como aficionado espero que vuelva a estar en la lucha por el campeonato porque eso cambiaría completamente la temporada. Por ahora sigo teniendo dudas".

"Quiero esperar a Brno. Si allí puede repetir un fin de semana como el de Balaton, entonces la situación podría cambiar", sentencia una de las figuras más reconocidas de la categoría reina.

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