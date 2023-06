La carrera de la Isla de Man es, sin duda, la carrera más peligrosa del mundo. Los pilotos han de hacer frente a un trazado de más de 60 kilómetros con más de 200 curvas en cada vuelta. En él, los pilotos hacen frente a una velocidad media de 218 km/h.

Las cifras no engañan a nadie. Desde que se realizó la primera carrera allá por el año 1911, en funesto recuento de muertos en la isla asciende a más de 260 fallecidos. Una cifra que aumenta año tras año.

Además, en la Isla de Man la meteorología puede cambiar de un momento a otro en diferentes tramos de la isla. Algo que hace de la prueba, si cabe, todavía más peligrosa.

Desde las redes sociales oficiales de la prueba, han publicado un impactante vídeo en el que se puede apreciar en primera persona la sensación de velocidad y adrenalina que experimentan los pilotos.

En este caso se trata de la moto de Peter Hikman, una BMW M 1.000 RR que llevó al piloto británico a completar una vuelta de récord de camino a su victoria personal. Sin duda, una de las imágenes de la competición.

Come onboard with @peterhickman60 as he lapped the Mountain Course with an average speed of 136.358mph

On the way to victory in @RL360 Superstock Race 2, he obliterated the outright lap record riding his @MonsterEnergy by @FHO_Racing BMW M 1000 RR

