Chris Pfeiffer fue durante muchos años uno de los referentes del conocido como 'stunt, especialista de motos. Este martes se ha conocido que se ha quitado la vida a los 51 años.

Uno de los especialistas de motos más famosos del mundo, campeón en 'enduro' y en la mítica prueba 'Red Bull Hare Scramble'. Sus acrobacias sobre la moto daban la vuelta al mundo.

Además fue partícipe en varios récord Guinness a finales de la década de los 90. Unas pruebas que realizaba en plena calle y donde sus fans se encontraban para disfrutar del espectáculo.

Tras muchos años de shows, récords y todo tipo de trofeos, se retiró en el año 2010. Desde entonces se conoció que sufría una severa depresión. Este martes las autoridades alemanas han notificado su fallecimiento.

In memory of a motorcycle stunt riding icon.

Chris Pfeiffer continually sought to push boundaries and wowed audiences across the world, winning multiple world championships along the way. Rest in peace, Chris.

Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/b7EBm6YI8J