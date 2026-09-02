El preocupante discurso de Ducati sobre Marc Márquez: "No queremos ni hablar más..."

Davide Tardozzi, team manager del equipo italiano, ha asegurado que el vigente campeón "no está todavía al cien por cien".

"No tengo control sobre el brazo derecho": así de contundente se mostró Marc Márquez al término del Gran Premio de Gran Bretaña después de terminar séptimo en Silverstone.

Estas palabras, tal y como ha explicado Davide Tardozzi en el Gran Premio de Aragón de MotoGP a 'Marca', fueron "un shock" para el equipo, que esperaba que después del parón veraniego el ilerdense volviera recuperado de sus molestias en el hombro.

Tras su doble victoria en MotorLand, el italiano dejó un preocupante mensaje: "Yo pienso que ha mejorado, pero no está todavía al cien por cien".

Y es que aún colean las secuelas de su dura caída en Indonesia hace 10 meses: "Habrá pistas que lo pondrán en crisis y pistas que lo pondrán menos en crisis, pero, por desgracia, Marc está sufriendo por el accidente del año pasado de Indonesia, todavía más que por aquel de 2020, del que casi se había recuperado. Con lo que veremos".

Eso sí, a pesar de no estar al 100%, Tardozzi destaca el colmillo del eneacampeón… y pide no hablar más de su hombro.

"Marc, seguramente, no piensa en su condición física, piensa en hacerlo lo mejor posible estando como está. Por lo tanto, nosotros no queremos ni hablar más del brazo porque no... porque Marc es así, de cualquier manera es un campeón", ha zanjado.