Ducati arranca la 'guerra psicológica' en favor de Marc Márquez

El jefe del equipo italiano, Davide Tardozzi, ha depositado toda la "presión" en Aprilia y Bezzecchi.

Tras el doblete de victorias de Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, el ilerdense se sitúa segundo en la general a 19 puntos del líder, Jorge Martín, y con cinco unidades más que el compañero del de San Sebastián de los Reyes, Marco Bezzecchi.

Muchos ya dan al de Cervera como el gran favorito para levantar la corona, pero desde Ducati prefieren ser cautos... o mantener el perfil bajo.

Así los deslizan las palabras de Davide Tardozzi en 'Marca', donde deposita toda la presión en su máximo rival para arrancar la 'guerra psicológica'.

"Ahora, la presión está sobre Aprilia y sobre Bezzecchi, que, seguramente, y con certeza, es el favorito para Misano, pero debe gestionar esta cosa él", ha señalado sobre la próxima cita.

"Faltan todavía más de 300, por lo tanto... Nosotros pensamos carrera a carrera", ha añadido el jefe de los de Borgo Panigale.

"Ahora viene Misano, donde sabemos que Aprilia y Bezzecchi son fortísimos, con lo que nos tenemos que concentrar en lograr el máximo de puntos posibles en Misano", ha zanjado Tardozzi. ¿Es realista o se viste con piel de cordero?.