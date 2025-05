La frustración de Bagnaia con la Ducati tras el Gran Premio de Francia: "Ya soy un pesado..."

'Pecco' Bagnaia tuvo un Gran Premio de Francia para olvidar. El piloto italiano se fue al suelo el sábado en la 'sprint' y el domingo en la carrera sumando la insuficiente cifra de cero puntos durante todo el fin de semana.

Lo cierto es que el turinés no se está sintiendo cómodo sobre la Ducati. Prueba de ello son los mensajes que traslada Bagnaia a la escudería. 'Pecco' sabe que no es capaz de sacar su mejor versión sobre la moto y, en condiciones como las de Le Mans, sufre incluso más.

El bicampeón del mundo se mostró muy frustrado tras la carrera en el circuito francés: "Ha sido una carrera, o más bien un fin de semana interno, para olvidar. Creo que es la primera vez que hago dos ceros, el sábado y el domingo, no me traje nada a casa".

"Iba rápido pero no tenía confianza delante, y en mojado esta sensación es aún peor, porque en esas condiciones necesitas que la moto te dé información y esta moto no me la da. Cuando las cosas van mal, les cuesta enderezarse. Es una situación que no es cómoda, no es serena y sobre todo difícil de aceptar para mí, que estoy acostumbrado a otra cosa", reconoce Bagnaia en unas declaraciones que recoge 'Motosan'.

'Pecco' reconoce haber perdido conexión con él mismo y con la moto sobre la pista en: "No tengo confianza, aunque la Ducati siempre ha sido una moto que daba mucha información, ahora ya no tengo esa sensación y eso es una limitación mayor. Ya soy un pesado, si no siento nada no puedo resolver mis problemas".