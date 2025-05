La dura reflexión de Márquez sobre el 'caos' del GP de Francia: "La lucha mental..."

"No fallar en ningún..."

Cada vez que está más claro. El segundo puesto de Marc Márquez en Le Mans fue un auténtico botín después de ver todo lo que se vivió durante la carrera. La lluvia descolocó a todos los corredores e hizo inútiles las estrategias trazadas a tan solo pocos minutos de comenzar la prueba.

En Le Mans no ganó el mejor, ganó el que mejor supo sobrevivir, en este caso, Johan Zarco, que cabe recordar que rodaba en las últimas posiciones nada más comenzar la carrera. Tras el GP, todos los pilotos han reconocido la dureza que supuso enfrentarse a un reto así.

Marc no fue distinto y aseguró que a nivel mental, la carrera en Le Mans fue agotadora: "Era estar encima de la moto y no fallar en ningún momento y sobre todo porque suelo fallar cuando voy relajado, pero cuando le meto la intensidad que necesito, la que cuando tiro de instinto y voy al límite utilizo bien los frenos y ya cuando voy más relajado no utilizo bien el freno trasero o el delantero".

"Y ya el balance de la moto cambia y me hace movimientos inesperados. Ésa ha sido la lucha mental, de las más duras de mi carrera deportiva, sobre todo en esas diez últimas vueltas", ha reconocido Marc en unas declaraciones para el 'Diario AS'.

Lo que está claro es que el segundo puesto de Márquez le supo casi a victoria. Y más después de ver como sus dos principales perseguidores en el Mundial, Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, se marchaban de la carrera de Le Mans con cero puntos.