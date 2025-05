La caída que desespera a Bagnaia: "Uno de los grandes premios más duros de mi vida"

'Pecco' Bagnaia ha vivido un Gran Premio de Francia para olvidar. El desastre para el turinés se ha consumado en la carrera de este domingo cuando nada más comenzar la prueba se ha ido al suelo tras un toque con su excompañero de equipo, Enea Bastianini.

Bagnaia ha sumado su primero cero en un carrera de domingo. Sin embargo, el sábado sumó su segundo casillero en blanco en una 'sprint' además de firmar el sexto mejor tiempo en la clasificación, un resultado que está muy lejos de las aspiración de un bicampeón del mundo.

Ha sido el propio 'Pecco' quien ha reconocido que ha sido uno de los fines de semana más duros de su trayectoria como piloto de MotoGP: "Me voy enfadado, de los GP más duros de mi vida. Ha sido un desastre, la verdad. Había elegido la estrategia correcta. Sabía perfectamente que cuando empezara a llover no iba a parar".

"He salido muy bien, pero después ha empezado a derrapar mucho en la recta y he perdido muchas posiciones. Nos hemos tocado porque él ha frenado más tarde, pero sus gomas se lo permitían. Nuestra estrategia colisionó y él se ha caído en el piano y me ha tirado. Había cosas bastante grandes que no me permitían seguir. Me he parado y he cambiado de moto, pero he tenido que esperar 20 segundos para que estuviera lista", ha asegurado Bagnaia en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.