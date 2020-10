Mark Webber ha hablado, por fin, de cómo fue su relación con Sebastian Vettel en Red Bull. A pesar de que ya se olía que amigos no eran, ha sido en una entrevista para 'Channel 4' donde ha confirmado lo que era un secreto a voces: que todo era bastante... tóxico.

"Sobrepasamos todo lo que era la marca profesional muy a menudo y perdí mucha confianza con él. Ahora, con el tiempo, estamos más unidos y nos enviamos mensajes. Eso se ha ido yendo", cuenta.

Pero lo cierto es que durante la época de ambos en Red Bull todo era imposible. "¿Que si dejábamos de lado nuestros problemas cuando estábamos fuera del coche? No, absolutamente no. No había ninguna posibilidad".

"Todo fue un dolor de cabeza para el equipo. En 2010 los dos luchábamos por el Mundial estando en el mismo equipo contra Hamilton y contra Alonso en la última carrera", cuenta.

Webber desvela que todo eso fue muy duro para todos: "Para Christian Horner fue muy complicado manejar todo eso. El equipo comenzó a separarse y tuvimos muchos momentos desafiantes a nivel mental".

Y es que Webber y Vettel protagonizaron varios de los 'mejores momentos' de esas temporadas, como el accidente de Turquía y el inolvidable 'Multi-21' en una orden clara de equipo para que Sebastian ganase dicha carrera.

"Vettel era un junior de Red Bull y yo estaba por términos de experiencia. Era joven, pero rápido", cuenta Webber.

Finalmente, Mark se marchó del equipo a finales de 2013, justo cuando la era dorada de Red Bull termino en la entrada de los motores híbridos. Desde entonces, Vettel no ha vuelto a ganar un Mundial ni a pelear hasta el final por uno, ni en la marca de las bebidas energéticas ni en Ferrari.

