Sebastian Vettel se despedirá esta temporada de la Fórmula 1, competición que ha ganado en cuatro ocasiones (2010-2014), desmarcándose como uno de los grandes pilotos de la historia del 'Gran Circo'.

Raikkonen, Webber, Leclerc, Button, Rosberg, Verstappen... el heptacampeón ha tenido grandes rivales a lo largo de su carrera, pero dos son los que más le han marcado.

Primero, Fernando Alonso por la tensa rivalidad que mantuvieron cuando el asturiano estaba en Ferrari y el alemán en un mucho más potente Red Bull (Fernando quedó subcampeón en tres de los cuatro Mundiales de 'Seb').

Segundo, Lewis Hamilton. Vettel suplió a Alonso en Ferrari y se encontró con el auge de Mercedes, que arrancó su hegemonía en la era híbrida con Sebastian como su principal rival.

Pero, ¿quién ha sido más duro para el todavía piloto de Aston Martin? En una entrevista con el portal web oficial de la escudería, el tetracampeón lo ha analizado.

"Lewis ha sido mi rival más duro, especialmente cuando estaba en Ferrari, él siempre ha estado ahí arriba. Antes de ese momento, diría que fue Fernando, cuando él aún era piloto de Ferrari", ha explicado.

Paralelamente, refiriéndose al fichaje de Alonso por Aston Martin, Vettel cree que no es necesario darle consejos a alguien que lleva desde 2001 en la categoría (con el parón de 2019 y 2020).

"Fernando no necesita ningún consejo y no estoy seguro de que tendrá en cuenta alguno de ellos, pero realmente creo que no son necesarios para él. Ha estado en este mundo durante mucho tiempo y ha visto muchas cosas. Estará bien aquí", ha zanjado Sebastian.