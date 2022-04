El dramático final del Mundial de Fórmula 1 2021 tensó mucho la relación entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. La victoria del piloto neerlandés en la última vuelta de la última prueba de la temporada no sentó nada bien al británico. No obstante, el último 'dardo' que se han lanzado no está relacionado con el automovilismo.

Verstappen se ha pasado al mundo del fútbol para acordarse del piloto de Mercedes, después de que saltara la noticia de que estaría interesado en invertir 12 millones de euros para convertirse en un importante accionista del Chelsea. Esto le rechina al de Red Bull, ya que pensaba que Hamilton "era del Arsenal".

"¿Hamilton? Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no? Si eres un aficionado del Arsenal que va por el Chelsea, eso es bastante interesante... Pero todos hacen lo que quieren con su dinero, así que veamos qué sale de eso", indicó el neerlandés ante los medios de comunicación.

Por su parte, confiesa tener muy claros los colores de su equipo: "Soy aficionado del PSV y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de fútbol, me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje".

No obstante, el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 se ha justificado en rueda de prensa. "He sido un gran aficionado al fútbol, he jugado desde los 4 a los 17 años... yo quería formar parte y seguía al Arsenal, pero mi tío era del Chelsea. Me gusta el deporte... Vi y escuché esta oportunidad", declaró al periodista de 'DAZN'.