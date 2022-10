Max Verstappen ganó a Lewis Hamilton el título de la Fórmula 1 en 2021 en un final de infarto. Este año Mercedes ha estado muy lejos de los Red Bull, por lo que el duelo no se ha podido repetir, pero el neerlandés ha desvelado los rumores que le han llegado sobre cómo habla de él el inglés.

El dos veces campeón del mundo, en declaraciones a 'The Mail on Sunday', aclaró que le ha llegado que Hamilton no le quiere ni nombrar en las conversaciones: "La gente me ha dicho que ni siquiera me nombra. Siempre me han enseñado que hay que respetar lo que la gente ha conseguido en el deporte".

Pese a ello, el piloto de Red Bull aclaró que él no tiene ningún problema en reconocer todo lo que ha conseguido el inglés en el 'Gran Circo': "No tengo ningún problema con lo que ha conseguido Lewis, es uno de los mejores de la historia".

Además, el neerlandés, en referencia a las declaraciones de Alonso, quiso darle mérito a los títulos que ha conseguido Hamilton en Mercedes: "Sé que no es solo el coche que ha estado pilotando. Eso ayuda, todos lo sabemos, pero aún así tienes que vencer a tu compañero de equipo y Lewis lo ha hecho constantemente. Creo que hay que reconocer que la persona ha hecho un trabajo increíble".

Tras estas declaraciones, Verstappen ha visto como en México Mercedes vuelve a ser su máximo rival. Tanto George Russell como Lewis Hamilton han acabado por delante de ambos Ferrari y meten presión a la posibilidad de victoria del piloto de Red Bull en el circuito de Hermanos Rodríguez.