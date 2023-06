Max Verstappen aburre a Eddie Jordan. El fundador de la escudería Jordan GP, equipo que casualidades de la vida derivó en el Aston Martin con el que corre Fernando Alonso, ha reconocido que el dominio que tiene el neerlandés le está, literalmente, matando de aburrimiento.

Sobre todo en Cataluña y en Canadá, carreras ganas por el neerlandés y por un equipo Red Bull que de momento lleva pleno de victorias en este 2023. Sí, dominan. Dominan mucho, y eso no le gusta nada a Jordan.

Así se ha expresado en el podcast 'Formula for Success': "No me han gustado las dos últimas carreras".

"Me muero de aburrimiento, lo hace muy aburrido. Más que en la era de Schumacher", insiste.

Y sigue: "Es demasiado bueno. Seguramente con el tiempo se le considere como uno de los mejores de siempre".

Ni siquiera Sergio Pérez,su compañero de equipo, está plantando cara a Verstappen. A pesar de que durante un momento, corto, pareció que sí sería así, el mexicano se ha hundido en estas últimas pruebas y ya está a 69 puntos del neerlandés en la pelea por el Mundial.

Así pues, Verstappen va de camino de conquistar su tercer Mundial con un Red Bull imbatible... al menos en sus manos.