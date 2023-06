Aston Martinha tomado nota de la carrera de Canadá. Ha tomado nota de las mejoras, o actualizaciones, llevadas para la carrera de Canadá. El coche, el AMR23, se comportó de gran manera en manos al menos deFernando Alonso y su ritmo fue por muchos momentos similar al del Red Bull de Max Verstappen.Ahora, después de ver lo sucedido en el Gilles Villeneuve, el equipo de Silverstone tiene claro el camino.

Tiene claro que hay que seguir remando. Que tienen un coche fuerte, pero también algo más flojo en ciertas condiciones. Eso es algo que ellos mismos saben que no puede ser.

Que no pueden depender de lo que pase en una pista en concreto. Que no pueden depender de las características del circuito si quieren tener un coche ya no ganador sino campeón del mundo. Y en ello es en lo que van a trabajar.

"Nos impide optimizar el rendimiento"

Así lo ha dicho Tom McCullogh, director de rendimientode Aston Martin, en palabras que publican en 'RacingNews 365'.

"El coche es fuerte en muchas condiciones, eso lo sabemos. Pero en cuanto al punto de vista aerodinámico no ha sido todo tan bueno", afirma.

Y detalla: "Es algo que nos obliga a comprometer la puesta a punto, y nos impide optimizar el rendimiento al máximo para una pista concreta o que no se adapte al coche".

Por ello quieren que cambie: "El objetivo para lo que está por venir es que ese problema sea menor en el futuro".

"Pistas como Bahrein y Barcelona nos permiten ver de forma más sencilla cómo rinde el coche, pero queremos que sea en todos los circuitos y en todas las condiciones", relata.

Así pues, más mejoras: "Cambian el rendimiento del coche, algo que intentamos lograr en Canadá. Se ha visto que la ventana operativa del coche es más fuerte en algunos circuitos, pero necesitaremos un par de carreras para marcar todo eso".