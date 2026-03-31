Ahora

Fórmula 1

El vaticinio de Alonso antes de la carrera de Japón que lamentablemente se cumplió con Bearman

El piloto asturiano, antes de la salida, dijo que la diferencia de velocidad podría provocar un accidente muy grave en la carrera.

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"Getty

Lo avisó Fernando Alonso: la diferencia de velocidad entre los pilotos podría provocar un accidente muy grave. Y lamentablemente así fue en el Gran Premio de Japón, con un Oliver Bearman que tuvo que esquivar a Franco Colapinto y acabó contra las protecciones.

Esto dijo Fernando antes de la carrera en 'DAZN': "¿Diversión? No, no... ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior con el coche que tienes delante. O te estrellas contra él o lo adelantas".

"Es una maniobra de evasión, más que un adelantamiento por decir 'bueno, voy a echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasarle en una curva por el exterior, por el interior o voy a hacer algo diferente'", dijo el piloto español.

Por primera vez en la temporada Fernando pudo terminar con el Aston Martin. No su compañero, Lance Stroll.

Ese era el objetivo que se habían puesto en Aston Martin y Honda en el Gran Premio de casa. No se podía aspirar a más.

Para Miami se espera una mejora importante en el AMR26. Una mejora que podría significar que por primera vez en la temporada pueda competir contra otros coches.

Las 6 de laSexta

  1. Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado
  2. Misión fallida para Trump: Irán gana más ahora con el petróleo que antes de la guerra por las refinerías del té chinas
  3. Un boli espía revuelve aún más las aguas en Vox: imputan a un asesor del partido en Cantabria por presuntas escuchas ilegales
  4. Abogados Cristianos denuncia a la médica que tramitó la eutanasia de Noelia
  5. Madrid se entrega al éxtasis de Rosalía con una liturgia musical entre la rave y el ballet
  6. Un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México deja más de 825 toneladas de residuos