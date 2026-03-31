El vaticinio de Alonso antes de la carrera de Japón que lamentablemente se cumplió con Bearman

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"

El piloto asturiano, antes de la salida, dijo que la diferencia de velocidad podría provocar un accidente muy grave en la carrera.

Lo avisó Fernando Alonso: la diferencia de velocidad entre los pilotos podría provocar un accidente muy grave. Y lamentablemente así fue en el Gran Premio de Japón, con un Oliver Bearman que tuvo que esquivar a Franco Colapinto y acabó contra las protecciones.

Esto dijo Fernando antes de la carrera en 'DAZN': "¿Diversión? No, no... ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior con el coche que tienes delante. O te estrellas contra él o lo adelantas".

"Es una maniobra de evasión, más que un adelantamiento por decir 'bueno, voy a echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasarle en una curva por el exterior, por el interior o voy a hacer algo diferente'", dijo el piloto español.

Por primera vez en la temporada Fernando pudo terminar con el Aston Martin. No su compañero, Lance Stroll.

Ese era el objetivo que se habían puesto en Aston Martin y Honda en el Gran Premio de casa. No se podía aspirar a más.

Para Miami se espera una mejora importante en el AMR26. Una mejora que podría significar que por primera vez en la temporada pueda competir contra otros coches.