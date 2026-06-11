Fernando Alonso ya da pistas sobre su futuro: "Probablemente sea mi último fin de semana en Barcelona"

El piloto de Aston Martin, dado que Barcelona no estará en el calendario de Fórmula 1 en 2027, ha dejado caer que puede ser su última aparición en Montmeló.

Fernando Alonso ha soltado el 'bombazo' en la previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Además de afirmar que decidirá "después del verano" si sigue o no en Fórmula 1 en 2027, ha afirmado que este puede ser su último fin de semana como piloto en Montmeló.

"Seguro que es un fin de semana especial. Probablemente mi última carrera en Barcelona con la Fórmula 1. Quiero dar las gracias a todo el mundo e intentaré disfrutar el fin de semana", ha explicado.

Cabe recordar que Spa sustituirá a Barcelona en 2027 y que su último baile en el Circuit puede ser con un coche que esté lejos de los puntos, pero el asturiano no se ve el vaso medio vacío.

"No seré competitivo, no estaré mucho tiempo en el coche en la clasificación. Espero que sí en la carrera, pero no al ritmo que todos queramos. Quiero que todos disfruten del fin de semana. Siempre ha sido una celebración, cuando vienen a Barcelona. Es mi 23º GP de España y todos ellos han sido mágicos y este último tiene que serlo también", ha señalado.

Sobre su futuro, Alonso afirma que hasta agosto no habrá novedades: "No tengo nada en mente. Después del verano tomaré la decisión de si continuo o no. Barcelona obviamente no estará el año que viene. Si no sé qué haré el año que viene, es casi imposible estar seguro de lo que haré de aquí dos años. Considero que puede ser mi última vez en Australia, en Mónaco... Y aquí es un poco más probable, porque no estará el año que viene".

SIn embargo, el piloto de Aston Martin afirma que la incertidumbre en torno a su futuro no es lo mejor, sino que lo es no tener un coche para luchar por victorias.

"No es difícil. Para mí lo más duro es no ganar carreras y no ser competitivo. Si es la última o no, no me afecta mucho. Estoy en paz con mi carrera y con mi vida. Si ahora viene algo, será bienvenido, pero si no, no cambiará mis sensaciones", ha zanjado.