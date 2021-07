Mercedes ya tiene a un piloto fijo para 2022. Lewis Hamilton ha firmado dos renovaciones en un año, tras el culebrón de 2021, y será piloto de los alemanes en F1 el próximo año y también en 2023. Sin embargo, queda otra vacante... y podría ser para Valtteri Bottas, o no serlo.

El finlandés sabe que tiene dos problemas. El primero es su propio rendimiento, alejadísimo de Lewis Hamilton en cada carrera y sin poder ayudarle ante Red Bull y Max Verstappen. El segundo es George Russell, que en plena renovación del inglés por Mercedes ha puesto a un Williams en Q3 en el GP de Austria.

Por ello, Bottas ya piensa en que quizá pueda estar ante su último año en Mercedes: "Si se diera el caso de no poder seguir miraría otras opciones".

"Me encantan las carreras y la F1. No estoy hecho para otro estilo de competición. Hamilton está confirmado. El otro asiento sigue libre y hay que discutirlo. El equipo tiene que decidir", relata.

Bottas, eso sí, está tranquilo: "No me han dicho nada, no sé si se han puesto en contacto con alguien, pero pronto llegará el momento. Hay que analizar todo y ver la situación".

"Hay que entender al equipo y ver qué piloto quieren en el otro coche", dice Bottas.

De no seguir en Mercedes, para 2022 quedan pocas plazas libres. AlphaTauri, Red Bull, Alfa Romeo y un equipo Williams al que podría volver.

"Estamos en julio, y las vacaciones están a dos carreras. Pronto habrá que discutirlo", dice Bottas.

Te puede interesar

"¡Pero qué cojo***!", el enorme cabreo de Fernando Alonso con Sebastian Vettel tras destrozarle su vueltón en Q2

Vettel, cero sensación de culpa tras su acción con Fernando Alonso en Austria: "No hice nada mal"

La frustración de Fernando Alonso tras la acción de Vettel en Q2: "El fin de semana se ha terminado para nosotros"