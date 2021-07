No habrá culebrón Lewis Hamilton este año. No habrá otra 'renovación sí o renovación no', ni otro 'ojo a George Russell', al menos no con su volante. El inglés ya ha estampado su firma en un nuevo contrato con Mercedes que le vinculará a la marca alemana hasta 2023.

Por ese entonces tendrá 38 años y, quién sabe, si también algún que otro Mundial de F1. Lleva siete, y está peleando ante Max Verstappen por este título. A partir del próximo año, nuevas reglas y o bien más igualdad... o más diferencia.

Ni se han esperado a la carrera del GP de Gran Bretaña, la 'casa' de Lewis, para hacer oficial la renovación del inglés. En 2023, el piloto que ha logrado en Mercedes seis Mundiales, 77 victorias y 74 poles sumará 11 cursos con la marca de la estrella.

"Entramos en una nueva era"

"Entraremos en una nueva era que será emocionante. Será un reto. Tengo ganas de ver qué podemos lograr juntos", cuenta Lewis.

Hamilton se muestra muy agradecido a Mercedes: "Estoy orgulloso por cómo me apoyaron en mi esfuerzo para mejorar la diversidad y la igualdad en este deporte. Son responsables y han tomado importantes decisiones".

"Ahora estoy entusiasmado por seguir dos años más. Hemos logrado muchas cosas juntos, pero aún podemos conseguir más, tanto dentro como fuera de la pista", finaliza Hamilton.

"No podemos tener a nadie mejor que a él"

Por su parte, Toto Wolff dice que mientras que Hamilton quiera seguirá con ellos: "No podemos tener a nadie mejor que a Lewis. Sus éxitos hablan por si solos. Está en su mejor momento, por experiencia y por velocidad".

"Estamos disfrutando de la pelea con Red Bull este año, y por eso hemos querido tener todo atado pronto. No queríamos distracciones. Hamilton puede seguir todo el tiempo que quiera si tiene hambre por seguir en las carreras", sentencia el jefe de Mercedes.

Te puede interesar

La revelación de Fernando Alonso sobre su relación con Hamilton en 2007: "No siempre nos entendíamos, pero..."

'Dardito' de Lewis Hamilton a Mercedes por las actualizaciones en el coche: "Sabía que llegarían..."

Max Verstappen quiere a Fernando Alonso de compañero... pero no en la F1