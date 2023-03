En su primera carrera con Aston Martin, Fernando Alonso celebró su podio número 99 tras una increíble carrera en la que empezó con una mala salida en la que cedió posición con George Russell y Lewis Hamilton, pero en la que terminó remontando hasta escalar al podio.

En contraposición, Alpine consumó un esperpento absoluto. Hasta tres sanciones le cayeron a Esteban Ocon, que terminó abandonando, mientras que Pierre Gasly sumó solo dos puntos con su noveno lugar.

Está claro que en agosto, cuando casi nadie confiaba en el cambio Alpine-Aston Martin, Alonso estaba en lo cierto... aunque ni él mismo se cree ahora el enorme paso adelante que ha dado la marca de Silverstone.

Esa felicidad del asturiano se vio plasmada tras un vacile de Lance Stroll, que le interrumpió en plena entrevista para 'tirarle de la lengua'.

"You are happy not to be in Alpine eh?" ("¿Estás contento de no estar en Alpine eh?"), le dijo el canadiense al oído.

Alonso, elegante con el equipo que le dio dos Mundiales en 2005 y 2006 bajo el nombre de Renault, no quiso hacer sangre y respondió escueto pero contundente.

"I am happy in green" ("Estoy contento de verde"), replicó Fernando, que al fin tiene un coche para luchar asiduamente por podios, victorias y quien sabe si a medio plazo a algo más.