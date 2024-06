A pesar de que McLaren y Lando Norris tuviesen el coche más rápido y partiesen desde la pole en el Gran Premio de España celebrado en Montmeló este fin de semana, Max Verstappen volvió a demostrar por qué es el vigente campeón.

El neerlandés terminó ganando la carrera y subiéndose una vez más al cajón más alto del podio, seguido por el británico y por Lewis Hamilton.

De hecho, antes de la rueda de prensa de los tres primeros, se vivió un gracioso momento en la zona de prensa.

Hamilton esperó a sus rivales tumbado en los sillones, y 'Mad Max' no dudó en 'picar' a su rival.

"¡Claramente está envejeciendo! ¿Necesitas un masaje?", le dijo el tricampeón al heptcampeón antes de que ambos empezaran a reírse.

MAX: "He's clearly getting old! Do you need a massage?"

and then lewis and max laughing together 🥹🫶🏻pic.twitter.com/z8E1PSkjig