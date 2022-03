Parece que la rivalidad entre Mercedes y Red Bull no se quedó en Abu Dabi, cuando Max Verstappen superó a Lewis Hamilton en la última vuelta y le arrebató el campeonato del mundo. La rivalidad, más allá de los pilotos, estuvo entre Christian Horner y Toto Wolff.

Y no ha cesado. Porque antes de que arranque el mundial de 2022, han continuado los mensajes directos. El último, de Horner en 'Daily Mail', en el que ha querido dejar claro que Wolff y él son "muy diferentes".

"Si no estoy en el circuito, estoy en la fábrica. No estoy viviendo como un exiliado fiscal en Mónaco, dirigiendo un equipo de forma remota. Soy práctico. Mi agenda está llena desde el momento en que llego hasta el momento en que me voy, lidiando con problemas dentro del equipo. Tengo una política de puertas abiertas", dice el jefe de Red Bull.

Y sus darditos no cesan: "Yo era un piloto de carreras que se dedica ahora a dirigir un equipo. Soy un corredor de corazón. Toto proviene de un entorno muy diferente. Tiene experiencia financiera y está muy motivado por lo que dice el balance económico. Los resultados dictan ese rendimiento".

"¿Comparte la misma pasión que un corredor? No tengo ni idea. ¿Estará aquí dentro de 10 años o habrá cobrado y estará en su súper yate? No tengo ni idea", dice Horner.

¿Protagonizarán Mercedes y Red Bull de nuevo la lucha por el mundial? Los test de Barcelona y Baréin han demostrado que Ferrari también está ahí. Sin embargo, los tiempos parecen no ser reales y hasta este viernes no se comenzará a conocer el rendimiento real de cada coche.