A pocos días del comienzo del Mundial de Fórmula 1 2022, el jefe de Red Bull, Christian Horner, ha soltado una auténtica 'bomba'. "Entre 2010 y 2013, Hamilton tenía muchas ganas de venir y conducir para Red Bull", ha confesado el ingeniero británico en una entrevista concedida al diario 'Daily Mail'.

Visto ahora parece difícil de creer, pero Red Bull rechazó a Lewis Hamilton. Así lo ha argumentado Horner: "Lewis y yo hemos tenido un par de conversaciones a lo largo de los años. De 2010 a 2013, él tenía muchas ganas de venir y conducir para Red Bull. Teníamos a Sebastian en ese momento y tener dos pilotos alfa no habría tenido sentido".

Por si esto fuera poco, el propio jefe de la escudería de las bebidas energéticas, ha reconocido que fue el primero que recomendó a Mercedes su fichaje, con el objetivo de alejarle de McLaren: "Niki Lauda estaba en Mercedes y estaba muy interesado en llevarse a Lewis. Recuerdo haberlo animado a que lo hiciera".

"Estábamos peleando contra McLaren y en 2012 tenían el coche más rápido. Sentimos que Lewis en un McLaren sería más una amenaza que en un Mercedes. Animé a Niki a gastar el dinero porque Lewis estaba un poco indeciso. Sería justo decir que me resultó contraproducente", concluyó.

No obstante, no quiso entrar al trapo cuando fue preguntado por si se había arrepentido en algún momento de aquel día en que dijo 'no' al siete veces campeón del mundo.