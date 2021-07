Fernando Alonso sufrió en su propia piel el problemón del tráfico que hay en el GP de Austria. La pista del Red Bull Ring, rápida y corta, hace que los coches estén más que juntos en muchas ocasiones, y el asturiano de Alpine, bicampeón de F1, ya lo sabe. Lo demostró en su radio...

En una radio en la que se mostró más que cabreado por lo que le había sucedido en pista cuando estaba marcando su mejor crono. Lo estaba marcando... hasta que llegó él. Hasta que llegó Kimi Raikkonen y se puso en medio de su trazada.

Ahí, Fernando levantó el pie del acelerador y abortó su vuelta. Luego, por radio, dejó claro que feliz, lo que se dice feliz, no estaba.

"No puedo creerlo. No me lo puedo creer, joder. ¿No tienen espejos? ¿Quién era?", comentó a su equipo.

Era el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, otro campeón del mundo y que es, junto a Alonso, el más veterano de toda la parrilla de la Fórmula 1 en este 2021.

Casualmente, el finlandés tuvo sus más y sus menos con Nikita Mazepin por este mismo motivo. Kimi, tras esquivar como pudo al ruso de Haas, le llamó "idiota" y le hizo una peineta.

