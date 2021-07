Fernando Alonso se prepara para la segunda carrera en Austria y la novena del Mundial. El bicampeón del mundo está en un año de readaptación a la Fórmula 1, competición que es su vida y de la que se fue en 2018 para afrontar nuevos retos en el mundo del automovilismo. Ahora ha regresado este 2021 al 'Gran Circo', pero su vuelta "estaba siempre ligada a la nueva reglamentación del 2022", temporada en la que afirma que tendrá "la oportunidad de ganar" con Alpine.

En una entrevista a 'EFE', el bicampeón del mundo ha repasado algunos temas interesantes de su carrera. Uno de ellos ha sido el año de tensión vivido en 2007 en McLaren. Alonso compartió 'box' con un Lewis Hamilton que empezaba su carrera en la Fórmula 1. En aquel Mundial conflictivo que acabó llevándose Kimi Raikkonen en la última carrera, se respiraba una dura rivalidad en el garake de Woking. Sin embargo Alonso afirma que no tuvo problemas con el británico, sino más bien con el equipo.

"Con Hamilton no pasó nada. Era más con el equipo con el que teníamos nuestras diferencias. Él creía unas cosas que el equipo le daba y le dejaba de dar. Yo creía unas cosas que el equipo me daba y me dejaba de dar. Y no nos entendíamos. Pero entre nosotros siempre había respeto. Incluso en la pista", dice el asturiano.

"Salíamos los domingos a correr pensando lo que pensásemos, por dentro, del equipo. Pero siempre nos respetábamos en la pista. Y siempre intentamos luchar duro, pero con respeto", señala Alonso, que reconoce que ha merecido tener más de dos títulos mundiales en sus vitrinas.

"Es verdad. Estuvimos a un punto dos veces; a tres puntos otra vez... hemos sido campeones dos veces, subcampeones otras cuatro; y en tres de ellas por menos de tres o un punto. Así que, bueno, aparte de ser dos veces campeones, creo que hemos estado cinco o seis años luchando por el Mundial hasta la última carrera. Y en esa última carrera a lo mejor en la vuelta 20, en la 40 o en la vuelta 50 éramos líderes virtuales del campeonato del mundo. Así que estoy orgulloso de eso", sentencia.

