La temporadano ha sido nada fácil para el equipo Ferrari ya que, al principio, no parecían dar con la tecla y su monoplaza no era ni rápido ni fiable. Sin embargo, con el paso de las carreras, los de Maranello han ido evolucionando hasta convertirse, incluso, en la segunda fuerza por detrás de Red Bull.

El más claro ejemplo es la victoria conseguida por Carlos Sainz en el GP de Singapur ya que, en las calles de Marina Bay, el madrileño se convirtió en el primer piloto, que no sea de Red Bull, en ganar una carrera este año.

Por ello, las expectativas de cara a la próxima temporada son cada vez mayores. No obstante, los de Maranello tienen la vista puesta en lo que resta de temporada para tratar de asaltar la segunda posición en el Mundial de Constructores y, por qué no, la tercera en el de pilotos.

Aun así, a pesar del buen nivel de Ferrari, Carlos Sainz ha querido ser realista y, en un evento organizado por 'Estrella Galicia 0,0', el español ha querido explicar las aspiraciones del equipo italiano.

"¿Tercero en el Mundial? No veo a varios campeones como Alonso o Hamilton haciendo varios ceros con esa experiencia que tienen. Yo creo que acabar segundo en el Mundial de Constructores es el objetivo principal sobre todo tras recortar a Mercedes", comenta Carlos.

Asimismo, Sainz destaca su gran nivel a lo largo de los años en el 'Gran Circo': "Estoy a un nivel alto, pero estaba a este nivel en McLaren, ya hice estas defensas y adelantamientos, pero ahora se ve, si estas primero se ve...".

"Es imbatible pero no es sólo coche, sería ingenuo, Max lo está aprovechando sin errores, pero la gran ventaja es que tienen margen, no nos ganan por una décima y vamos a dos segundos peleando 'undercuts', solo que es que tiene margen", afirma Sainz en relación con el gran nivel de Red Bull y Max Verstappen.