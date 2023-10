Carlos Sainz ha demostrado, esta temporada, estar en un mejor estado de forma que su compañero de equipo Charles Leclerc. Y es que, si bien es cierto que el monegasco ha conseguido más podios esta temporada, Carlos se encuentra por delante en la clasificación.

Además, el madrileño ha sido el único piloto 'no Red Bull' que ha ganado una carrera esta temporada, ya que las otras 15 se las han repartido entre Max Verstappen (13) y 'Checo' Pérez (2).

Es por ello por lo que todo parece indicar que Ferrari buscará mantener una pareja de pilotos que, hasta ahora, ha dado unos resultados más que competitivos. Sin embargo, tanto Charles como Carlos finalizan sus contratos la próxima temporada y ninguna ha anunciado oficialmente un acuerdo de renovación.

Por ello, en un evento organizado por 'Estrella Galicia 0,0', Carlos Sainz ha querido explicar los motivos del porqué del retraso en la renovación y calmar, así, los rumores sobre una posible salida del equipo italiano.

"No es cuestión de que no quiera renovar, es que no nos hemos sentado, hemos todo el día viajando, y la prioridad es acabar de la mejor manera posible la temporada", asegura el piloto mejor colocado de Ferrari.

"Para qué te vas a poner a negocias con cuatro meses pendientes en invierno, en los que puedes tener calma y tiempo. Mi futuro, creo que lo he dicho varias veces, se decidirá, o intentaré que se decida, en invierno. Ya sabéis cuál es mi prioridad o intención a medio-largo plazo, o a corto, medio y largo plazo, y espero que podamos saberlo en invierno", añade.

No obstante, si bien el futuro de Carlos es una incógnita, los esfuerzos de los de Maranello están puestos en asaltar la segunda posición del Mundial de Constructores que, a pocas carreras del final, se encuentra en propiedad de Mercedes.