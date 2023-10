Carlos Sainz está demostrando estar a un gran nivel en laFórmula 1 y el pasado Gran Premio de Singapur es buena prueba de ello. En las calles de Marina Bay Carlos se convirtió en el primer piloto 'no Red Bull' capaz de ganar una carrera esta temporada.

Además, es su tercera temporada con Ferrari. En su primer año, Sainz venció a Charles Leclerc, perdió en el segundo y ahora, con 16 carreras disputadas, se mantiene por delante en el Mundial de Pilotos.

Por ello, en un evento de Estrella Galicia 0,0 en Madrid, el piloto español ha querido reivindicar sus últimas actuaciones asegurando que él mismo se siente importante dentro del equipo italiano: "Yo me siento valorado, no sé por qué decís que estoy infravalorado si estoy en Ferrari".

"Si estoy es porque alguien me habrá valorado como para estar en la mejor escudería de la historia, el resto son puntos de vista subjetivos, pero lo que me importa, quienes están en Fórmula 1, los otros pilotos y jefes de equipo, me valoran como se me tiene que valorar, en ese sentido cuando llega a ser puro trabajo o rendimiento, todos lo hacen sin favoritismos", asegura el español.

Ahora, tanto Carlos como Ferrari están centrados en el Gran Premio de Qatar que se disputará esta misma semana y en el que intentarán, si las condiciones lo permiten, pelear por el podio y asaltar, así, la segunda posición en el Mundial de Constructores.