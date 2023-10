Red Bull es el equipo que todos quieren ser en la F1. El que domina. El que ha marcado el camino a seguir. El, casi, imbatible. Sí, porque en este 2023 tan solo Carlos Sainz ha podido con ellos. Tan solo el madrileño les ha superado. Y todo por una decisión tomada en 2022 que al final ha resultado ser clave.

Que ha resultado ser definitiva. Que les ha hecho ser incluso el espejo en el que Mercedes quiere mirarse. Porque precisamente los alemanes, los teutones, fueron quienes provocaron esa decisión. Quienes hicieron pensar a los mandamases de la marca austríaca. Que se pusieron manos a la obra.

O, mejor dicho, que no lo hicieran. Así lo ha confirmado Adrian Newey, el gran gurú de los de las bebidas energéticas, en 'Beyond the Grid'. Ahí habló de lo que pensaron cuando vieron ese concepto de 'cero pontones' de Mercedes. Cuando vieron un concepto que al final ha resultado ser un error.

"Mercedes mostró destellos..."

Que ya han cambiado, pero que en un primer momento fue completamente revolucionario.

"Mercedes mostró destellos de competitividad en 2022. Hasta ganaron en Brasil", cuenta Newey.

Y ellos, por otro camino: "Tomamos una dirección aerodinámica con los pontones, y con el diseño del coche y su concepto. Era casi totalmente opuesto a lo que hizo Mercedes".

"Ahí te enfrentas a la duda. A la disyuntiva. ¿Empezamos a investigar a Mercedes, por si se nos ha escapado algo? ¿O seguimos con lo que hacemos? Tuvimos una corazonada, que fue seguir con lo que estábamos haciendo", afirma.

"Incluso antes del límite de gastos..."

Porque todo no podía ser: "Incluso antes de que se limitasen los gastos teníamos recursos y personal limitados. Nunca hemos podido investigar en detalle todas las opciones".

El resultado final en este 2023 es de sobra conocido: "Es la mayor racha de éxitos que he experimentado".