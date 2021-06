Lando Norris terminó en quinta posición en Francia, junto por delante de su compañero de equipo, Daniel Ricciardo. Y entre ambos saltaron chispas por primera vez en esta temporada.

De hecho el joven piloto inglés, que recientemente ha renovado con el equipo McLaren, ha cargado contra Ricciardo por una maniobra que considera demasiado "agresiva".

"No tengo nada en contra de Daniel, pero creo que no debería haber hecho eso", ha afirmado en declaraciones al portal 'Motorsport'.

"Pero eso es correr, probablemente hubiera hecho lo mismo con él, pero estaba al borde de la pista", reconoce el número 4, que a pesar de mantener una gran relación fuera de la pista, es consciente de que los roces pueden surgir dentro de ella.

"Si hubiera habido asfalto o algo a mi derecha, entonces no me estaría quejando. Pero debido a todas estas vibraciones y golpes, no pude doblar mi esquina y tuve que ir derecho porque me exprimió", ha detallado.

Y no ha sido el único piloto al que Norris ha mandado un mensaje. Pierre Gasly, de AlphaTauri, también ha recibido lo suyo: "Quizá Gasly fue un poco demasiado agresivo y necesita hacer un mejor trabajo la próxima vez".