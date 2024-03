Sebastian Vettel abandonó la Fórmula 1 tras la temporada 2024. Desde entonces, el piloto alemán se ha mantenido bastante alejado del 'Gran Circo', apareciendo en contadas ocasiones para tratar las noticias más importantes que han rodeado a la máxima categoría del motor.

En los últimos meses, uno de los principales temas en la Fórmula 1 ha sido el 'Caso Horner'. El tetracampeón del mundo consiguió sus títulos en Red Bull, con Christian Horner siendo uno de los principales artífices de aquel éxito entre 2010 y 2013. Ahora, esta situación ha salpicado al máximo dirigente de Red Bull, una persona a la que Vettel conoce bien.

"Conozco muy bien al equipo, a Christian [Horner] y a Helmut Marko desde mi época, pero es muy difícil para mí tener una opinión porque no sé qué pasó y qué no pasó. Creo que me gustaría un poco más de transparencia, pero espero que el tiempo lo aclare todo", aseguró el alemán.

El alemán también ha querido analizar la situación de Max Verstappen, al que se le ha relacionado fuera de la órbita de Red Bull: "Por supuesto que en este momento hay mucha inquietud, pero creo que desde el punto de vista deportivo no hay razón para que él piense en otra cosa que no sea Red Bull".