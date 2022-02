Lewis Hamilton ha roto su silencio. El inglés, presente en el día en que Mercedes ha presentado a su nueva bestia, sigue teniendo una espina clavada bien dentro tras lo sucedido en la última carrera del Mundial de Fórmula 1 de 2021. Aún sin Michael Masi, el heptacampeón mira a la FIA con recelo.

"He amado a la F1 durante toda mi vida, pero hubo un momento en que perdí la fe en todo el sistema. Fue un proceso más duro", relata Lewis.

Porque Hamilton no olvida: "Muchos subestiman lo que se necesita para ser campeón del mundo. Hay mucho detrás, y no es solo subirse al coche y pilotar".

"Pero soy una persona determinada. Quizá momentos como este puedan definir la carrera de un piloto, pero me niego que a mí me defina. Me concentro en ser lo más fuerte, en volver con más fuerza", cuenta.

Y aivsa: "Pongo la fe y la confianza, pero ganarse eso es algo que se construye con el paso del tiempo. El reemplazo de Masi es un primer paso, pero no cambia todo. La confianza se puede perder en un pestañeo".

"Hay que ver qué acciones se toman, y va a tomar tiempo. Solo pongo toda mi energía y todo mi tiempo en asegurarme de que soy el mejor piloto que se ha visto jamás", relata Lewis.

Hamilton, eso sí, cree que han hecho lo correcto con el adiós de Michael Masi: "Nada podrá cambiar el pasado, pero es bueno ver que la FIA toma las medidas necesarias para mejorar el sistema. Asumir la responsabilidad es clave".

"Pero hay que vigilar todo de cerca. Que realmente vemos los resultados con ese cambio. Estas reglas hay que aplicarlas de forma justa, precisa y consistente", sentencia.