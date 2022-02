Mercedes recupera el icónico gris y turquesa para que las 'flechas de plata' vuelvan a ir directas a por el Mundial de Fórmula 1. Toto Wolff, director de la escudería, ha presentado de la mano de Lewis Hamilton y de George Russell el W13.

En primer lugar, el dirigente austriaco se ha congratulado por la decisión de la FIA de cesar a Michael Masi como director de carrera.

"Casi no se nota que hayan pasado dos meses, pero damos la bienvenida a los cambios hechos por la FIA en la dirección de carrera por lo ocurrido en Abu Dabi", ha explicado Wolff.

"Estoy muy contento de los cambios hechos por la FIA", ha añadido Hamilton, que a su vez ha señalado que nunca pensó en la retirada.

"Nunca pensé en parar. Me encanta hacer lo que hago, es un privilegio estar en F1 y en Mercedes, pero he pasado un tiempo difícil, necesitaba echar un paso atrás y estar con mi familia, tranquilo, reunir fuerzas para atacar de nuevo y recuperar energía para otra temporada", apunta el heptacampeón del mundo.

Wolff, a su vez, mantiene los pies en el suelo con el nuevo reglamento: "Con las nuevas regulaciones no podemos dar por hecho que ganaremos el mundial. No podemos ni dar por hecho si estaremos en la pelea".

