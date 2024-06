Incredulidad. Es la sensación que recorre el paddock de la Fórmula 1 tras el accidente entre Max Verstappen y Lando Norris que ha dejado a ambos fuera de la pelea por la victoria en el Gran Premio de Austria.

El británico y el neerlandés estaban en su propia liga, con más de diez segundos de ventaja sobre el resto, pero ni Lando quería quedarse de nuevo a las puertas de la victoria ni Max estaba dispuesto a ceder. Y normalmente, cuando se da una combinación así, la cosa no suele tener un buen final.

Ambos se tocaron a falta de siete vueltas para el final de la carrera, poníendole la victoria en bandeja a George Russell y el podio a Oscar Piastri y Carlos Sainz.

En el antepalco, los tres pilotos que han subido al podio han comentado el incidente al ver el resumen de la carrera, y la reacción de Russell no tiene desperdicio.

"¡Oh, no fastidies!", dijo Russell, ante lo que Carlos Sainz no pudo contener la risa. Sin duda, el piloto de Mercedes no olvidará nunca el accidente que le ha dado su segunda victoria en la Fórmula 1.