Max Verstappen ha vuelto a ser comparado con otro piloto. Y no, esta vez no es Ayrton Senna. Esta vez es una comparativa cuanto menos curiosa y que tiene ya no tanto que ver con su forma de actuar en la pista sino más bien fuera de ella. Y es que según Jean Todt, presidente de la FIA, el neerlandés de Red Bull podría ser un nuevo 'Iceman'.

"Verstappen es un poco como Raikkonen. Es muy sencillo y muy talentoso... pero tiene un interés limitado en otras cosas. Digamos que son indiferentes", afirma Todt.

Sí, el presidente de la FIA ha comparado a Max con Kimi, con un Raikkonen que es leyenda del automovilismo, que cuenta con un Mundial en su haber (el último en la historia de Ferrari), y que es de los más carismáticos de todo el 'paddock' por su forma de actuar.

Por ser, simplemente, Kimi. Según Todt, hay mucho de Raikkonen en Max, pero no solo habló de Verstappen en sus declaraciones con 'RaceFans'. Tammbién tuvo palabras para Lewis Hamilton.

"Admiro el tiempo que lleva, pero es verdad que es más fácil cuando conduces el mejor coche y estás en el mejor equipo. Pero tiene la pasión y está socialmente comprometido", dice.

Eso sí, luego matiza: "No siempre estoy de acuerdo con la forma en que se involucra, pero tiene sus creencias y las expresa, y eso me gusta".

"Respeto que quiera participar en los asuntos en los que siente que sí importa", sentencia el presidente de la FIA.

