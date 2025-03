Serio contratiempo para Aston Martin y varios equipos: el Gran Premio de China, ¿en peligro?

La Fórmula 1 no para y esta semana vuelve a haber carrera. Del trazado de Albert Park se pasa al circuito de Shanghái, perteneciente al Gran Premio de China. En un lapso de cinco días los equipos deben pasar de desmontar toda la maquinaria en Australia a tenerlo listo en la ciudad asiática.

Y un cámara acreditado de la Fórmula 1 avisa de que hay un contratiempo importante en el transporte de los coches en cuatro escuderías, siendo una de ellas el Aston Martin de Fernando Alonso y de Lance Stroll. Además, hay tres equipos también afectados: McLaren, Red Bull y Mercedes.

Tal y como recoge el periodista Kym Illman en sus redes sociales, existen dudas sobre que estos cuatro equipos puedan estar listos para participar en la primera sesión de entrenamientos libres. Incluso, considera que puede haber otras escuderías afectadas.

La razón reside en que ha habido problemas técnicos en los aviones que transportan las piezas desde Australia a China, causando grandes retrasos para los equipos. En un calendario tan apretado como tiene la Fórmula 1, compromete mucho la preparación.

Illman afirma que en estos casos de dos semanas seguidas de Gran Premio, los equipos desembarcan en la ciudad el martes por la mañana. En este caso, los equipos afectados llegarán a Shanghái este miércoles por la tarde dejando solo dos días de preparación.

Además, asegura que las escuderías han vivido este problema anteriormente y que desde luego no será la última vez que ocurra. Estos hechos suceden cuando los equipos deben recorrer grandes distancias en pocos días de antelación, por lo que en la llamada gira europea no debería suceder.

