El serio aviso de Lando Norris sobre Mercedes en Japón: "Russell es tan rápido como yo..."

McLaren sigue dominando la parrilla... pero Mercedes se acerca. En el Gran Premio de Japón las flechas de plata podrían incluso asaltar la victoria. Es el serio aviso que ha lanzado Lando Norris después de los entrenamientos libres 1 y 2 del viernes en el circuito de Suzuka.

El inglés se ha mostrado preocupado: "Creo que Mercedes es muy fuerte y será un rival difícil mañana, Russell era tan rápido como yo esta mañana...".

"Quizá Red Bull estaba un poco más lejos, pero siguen siendo solo entrenamientos libres, en clasificación los tiempos volverán a estar más igualados", apunta el compañero de Oscar Piastri.

"Además, no creo que esta sesión, con tantas banderas rojas sea muy representativa. Quizá los Libres 1 lo fueron más porque vimos a todos los equipos en el orden en el que esperábamos", explica.

Siguen huyendo en McLaren del favoritismo: "¿Nosotros los mejores? Es difícil decirlo...".

"En los Libres 1 me costó sacar el ritmo, pero en los entrenamientos libres 2 me sentí mucho más cómodo. Aun así, creo que Mercedes también ha parecido muy rápida. No encontraron el ritmo con los neumáticos blandos, pero en este tipo de sesiones siempre es complicado hacer una evaluación general. Creo que tenemos buen ritmo, me siento confiado para el resto del fin de semana, aunque todavía es un poco difícil de valorar en este punto", dice el líder del mundial.