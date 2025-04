El 'palo' de Norris a sus rivales: "Somos el único equipo que tiene dos buenos pilotos"

McLaren ha empezado con un dominio absoluto sobre las demás escuderías. Después de disputarse los dos primeros Grandes Premios, la escudería 'papaya' lidera en la clasificación de la Fórmula 1 con una ventaja de 21 puntos sobre el segundo, Mercedes.

Sin embargo, Lando Norris ha considerado que la diferencia no está tan solo en tener un monoplaza más rápido. "En algunos casos, no creo que tuviéramos necesariamente el coche más rápido, pero el hecho de que tengamos dos pilotos que se presionan mutuamente marca una diferencia mayor de lo que la gente espera", ha comentado.

Además ha lanzado un 'palo' a todos los pilotos rivales de la parrilla antes del GP de Japón. "No estamos tan lejos, pero creo que es porque literalmente somos el único equipo que tiene dos buenos pilotos en este momento", ha destacado en declaraciones recogidas en 'Marca'.

Un mensaje claro para las demás escuderías: el piloto británico ha señalado que la diferencia de rendimiento con el resto se debe a su pareja de equipo. "Esa es la gran diferencia, ya sabes, si uno de nosotros lo estuviera haciendo mucho peor, o uno de nosotros no fuera tan fuerte... Creo que el mero hecho de que tengamos dos buenos pilotos está marcando obviamente la mayor diferencia", ha asegurado.

No obstante, el líder de la Fórmula 1 tampoco ha negado tener el mejor monoplaza. "Estoy de acuerdo en que tenemos el mejor coche? Sí. Es agradable decir eso, no me había pasado antes en la Fórmula 1. Max Verstappen ha tenido su momento de tener el mejor coche por mucho y ahora es nuestro turno", ha zanjado.