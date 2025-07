Hamilton, tocado y casi hundido: "Es totalmente mi culpa, me disculpo"

Lewis Hamilton está teniendo una temporada bastante complicada. El siete veces campeón del mundo no levanta cabeza y vuelve a demostrar estar lejos del nivel que mostró en Mercedes. Solo destellos han salvado al británico en alguna ocasión, aunque lo ocurrido en Spa es ya insalvable.

Todo comenzó durante la clasificación sprint, en la que Hamilton quedó eliminado en la primera ronda, además de protagonizar un extraño trompo que fastidió la vuelta al resto de pilotos. En la carrera sprint apenas pudo remontar hasta la 15ª plaza, detrás de Fernando Alonso.

Sin embargo, parecía que esto se quedaba solo en anécdota, pero lo visto en la clasificación del sábado en Bélgica confirmó los peores presagios. Lewis Hamilton volvió a caer en la Q1 después de ser anulada su vuelta por ir por fuera de la pista en la curva 4, en Eau Rouge.

El piloto de Ferrari saldrá 16º, mucho más atrás que su compañero de equipo, Charles Leclerc, que logró la 3ª posición en parrilla: "Es increíblemente doloroso, se está convirtiendo en un muy mal fin de semana".

"Es totalmente mi culpa, me disculpo con el equipo. Todo puede pasar aquí, pero no sé... No tengo pistas sobre mañana. Será complicado desde donde estoy. Definitivamente, un fin de semana para olvidar", señaló Hamilton ante los medios.

Veremos si el piloto de Ferrari es capaz de remontar durante la carrera, aunque parece difícil que pueda alcanzar las posiciones altas, aunque la lluvia puede dar un vuelco total a la parrilla.