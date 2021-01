Sergio Pérez está ante una nueva oportunidad en un equipo campeón. El azteca correrá en 2021 con Red Bull, escudería que tiene ganas de Mundial con un motor Honda que busca despedirse a lo grande, y ahora quiso recordar lo sucedido en McLaren en 2013, donde tan solo estuvo una temporada.

No era fácil, pues llegaba para suplir a Lewis Hamilton después de haber destacado en Sauber y, en Malasia, casi ganar una carrera ante Fernando Alonso. Sin embargo, ni el coche daba la talla y ni el ambiente era el mejor para una joven promesa recién llegada a Woking.

"Todos esperaban que ganara el título, pero el coche no estaba hecho para ello. No tenía monoplaza para lograrlo. Eso sí, no cambiaría absolutamente nada. Sin ese año en McLaren no sería quien hoy soy", admite en 'Motorsport Total'.

Y es que su temporada no fue brillante. Tras un 2012 en el que acabó décimo del Mundial con 66 puntos con el Sauber, en 2013 no pudo superar dicha posición y tan solo hizo 49 unidades con el McLaren.

Fue el comienzo de una época de sequía en Woking, pues de un año para otro pasaron de ser terceros en Constructores a quintos, quedando tras Mercedes y Lotus.

Matt Bishop, por aquel entonces jefe de relaciones públicas de McLaren, habla sobre la llegada de Pérez: "No era nuestra primera opción para sustituir a Hamilton, no estábamos seguros de que fuera la decisión correcta".

"Era obvio que iba a tener problemas. Los pilotos que tenían éxito aquí o eran talentos excepcionales o eran muy fuertes psicológicamente. En ese momento, McLaren no era fácil", cuenta.

Bishop revela una conversación con Fisichella: "Me dijo que no era un ambiente que le conveniese. Quizá tenía razón".

